Mag-iina, 2 pang kaanak todas sa multicab, van salpukan

LIMANG katao ang nasawi, kabilang dito ang nanay, dalawa nitong anak na menor de edad at dalawa pa nilang kaanak nang salpukin ng isang pampasaherong van ang sinasakyan nilang multicab habang patungo sila sa kapilya para magsimba noong Huwebes nang madaling-araw sa Palo, Leyte.

Kinilala ng Palo Police ang mga biktima na sina Rochelle Idara Daroy, mga anak niyang sina Vince, 16, Angel 17 at mga kaanak na sina Cristina at Mario kapwa 33-anyos, pawang mga residente ng Tacloban City sa nasabi ring lalawigan.

Sa ulat, bumiyahe ang mga biktima mula Tacloban lulan ng multicab na minamaneho ni Mario para sumamba sa kapilya ng Iglesia ni Cristo sa Palo nang makasalpukan nito ang pampasaherong van sa kahabaan ng national highway sa Barangay Guindapunan, Palo bandang alas-5:45 nang madaling-araw.

Mula sa highway, kakaliwa sana ang multicab at paparada sa harap ng chapel nang masalpok ito sa kanang tagiliran ng humaharurot na van.

Nagtamo ng mga grabeng pinsala ang mga sakay ng multicab na ikinasawi ng lima habang sugatan ang driver nito na si Dario Biros Daroy, 56-anyos.

Ayon sa report, dead on arrival sa ospital sina Vince at Mario habang binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas sa pagamutan noong Huwebes nang gabi sina Rochelle, Angel at Cristina.

Samantala, dinala si Dario at pitong sugatan pasahero ng van sa Eastern Visayas Medical Center (EVMC) at Leyte Provincial Hospital para lapatan ng lunas sa mga tinamo nilang sugat.

Kinustodiya na ng Palo Police ang driver ng van na si Reynaldo Porlas Jr., 42-anyos, na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries and damage to property. (Ronilo Dagos)