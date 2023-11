Kim kinaawaan sa Paulo, Heaven wedding

Sa wakas, tila nag-iba na ang ihip ng hangin sa pakiramdam ng mga netizen tungkol kay Kim Chiu.

Kung noon ay galit na galit sila sa karakter ni Kim na si Juliana Lualhati sa ‘Linlang’, ngayon ay nakaramdam na sila ng awa, ha!

‘Yun nga, sa halip na gigil at poot kay Juliana ang ma-feel nila, napalitan ito ng simpatiya, sa latest episode nito sa Prime Video, kung saan kinasal si Paulo Avelino kay Heaven Peralejo.

Sa eksenang `yon ay makikitang todo ang emote ni Kim, na tila pinagsisihan ang mga kasalanan niya kay Victor (Paulo).

Tanong tuloy ng marami, aba mukhang may nararamdaman pa si Juliana kay Victor, kahit na nakatali na siya kay Alex (JM de Guzman)?

Kaaliw nga si Kim na sinasagot talaga sa X (Twitter) ang mga mensahe ng mga netizen, ha!

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Yung pinangako sa’yo na pakakasalan ka sa simbahan sa iba pala natupad. Hindi naman masyadong masakit, Juliana!”

“Awtts sakiittt! Hug Juliana kahit malandi ka!”

“I feel sad for Juliana pero kasalanan din niya ‘yan. ‘Yan karma ng pakikiapid niya at hindi makontento.”

“First time na pinaiyak ako, at hindi ako nanggigil sa galit kay Juliana.”

Sabi ni Kim, “Magdiwang tayo!”

Siyempre, may mga fan na gusto pa rin na sa huli ay magkatuluyan pa rin sila ni Paulo. sa kabila ng kanyang kataksilang ginawa.

“Grabe I want JulVic endgame… ang sakit naman.”

“Ayan Juliana ang sakit diba pero sa huli ikaw pa rin pipiliin ni Victor.”

Anyway, matapos ilabas ang episodes 11 and 12 ay pinasilip na ang teaser for episode 13, at may may bagong kaiinisan ang mga netizen. (Dondon Sermino)