Isang hakbang tungo sa hustisya 

Hindi lang mga babae at bata, pati matanda kasamang inaabuso sa loob ng “kulto” ni Senior Agila.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Socorro Bayanihan Services, Inc (SBSI) na nakabase sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte, ipinresenta namin bilang testigo ang dating miyembro nito na si Manong Pedrito Angcog. Ibinahagi niya na siya ay dinukot at tinorture ng mga Agila, ang private army ni Senyor Agila. Inakusahan kasi siya na kinulam niya raw si Mamerto Galanida na isa sa mga lider ng SBSI. Noong 2022, ilang lalaki na may mahahabang baril ang pumasok sa kanyang bahay, namaril, at saka siya mahigpit na ginapos ng lubid.

Patunay ang karanasan ni Manong Pedrito na bata man o matanda, walang pinipiling biktima itong mga lider ng kulto. Target nilang apihin ang sa tingin nila ay mahihina. Pinaikot-ikot nila sa kanilang mga daliri ang myembro ng kanilang komunidad. Walang pinipili, lahat inaabuso at inaalipusta.

At parang isang bahaghari ang sumilay sa pagtatapos ng aming pagdinig noong Martes dahil nai-serve na rin ang warrant of arrest sa mga lider ng SBSI na sangkot sa mga kahindik-hindik na krimen laban sa buong komunidad ng Sitio Kapihan. Habang binabasa ang mga pangalan ng akusado ay nakaramdam kaming lahat ng pag-asa na nalalapit nang makamit nina Jane, Renz, at Coco ang hustisyang matagal na nilang inaasam.

Sabi ko nga, bilang na ang mga araw ng mga nagdidiyos-diyosan — Senyor Agila, Mamerto Galanida at mga kasama nila, lalo na kapag napatunayang may sala. Nararapat lang na sila ay makulong. Dahil ang pagkakakulong nila ang siya namang magpapalaya sa mga naging biktima ng kanilang pang-aabuso.

Bilang may-akda ng batas laban sa Child Marriage at ng pinalawig na batas laban sa Trafficking in Persons, nakakahinga ako ng maluwag kapag nakikita namin kung paanong ang ating mga batas ay ginagamit ng tama.

Hindi natin ito magagawa nang mag-isa lang. Nagpapasalamat ako sa Department of Justice sa kanilang mabilisang imbestigasyon sa isyu. Noong Setyembre lamang ako nagbigay ng aking privilege speech na naglalantad ng masasamang gawain ng kulto, at wala pang isang buwan ang nakakalipas, ang mga akusado ay nahaharap na sa korte at may mga warrant of arrest na laban sa mga ito.

Patunay din ito na may saysay ang aming imbestigasyon sa Senado. Hindi kami naglalaro, nagpapatawa o gumagawa lang drama, tulad ng sinasabi ng iba.

Lubos akong nagpapasalamat sa mga victim-survivors, lalo na ang mga bata, at sa lahat ng nagbahagi ng kanilang mga kwento sa aming imbestigasyon, kahit gaano ito kahirap at kabigat. Ang katapangan nila ang nagbibigay lakas hindi lamang sa kaso, kundi pati na rin sa amin sa Senado.