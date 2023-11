Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang honorary Filipino si Timor-Leste President Jose Ramos-Horta na bumisita sa kanya sa Malacañang nitong Biyernes, Nobyembre 10.

Ayon sa Pangulo, madalas na ang pagbisita ni Horta sa bansa at kaibigan ito ng Pilipinas.

“He is a good friend of the Philippines and I’m happy to note that this visit of the President is not the first visit that he has made. It is one of the many visits that he has made to the Philippines. So today, we will adopt him as an honorary Filipino,” wika ng Pangulo.

Ikinatuwa naman ni Horta ang pahayag ng Pangulo sa pagkilala sa kanya bilang honorary Filipino.

Nagpasalamat si Horta kay Pangulong Marcos dahil sa mainit na pagtanggap sa kanyang delegasyon at sa pagiging bukas ng administrasyon para sa partnership at cooperation sa Timor-Leste.

Nangako si Horta na tutugunan ang kanilang mga napag-usapan ni Pangulong Marcos para sa pakinabang ng dalawang bansa.

“Let’s expand, upgrade our relationship for our countries. I believe that there are plenty of room for Philippines to participate in supporting us in our endeavor to improve our economy and the people,” wika ni Horta. (Aileen Taliping/Prince Golez)