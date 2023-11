Gabby emotional pa rin na okey na sina Sharon, KC

Hiyang-hiya si Gabby Concepcion sa tawag sa kanya na Concert King, dahil nga sa bonggang-bonggang performance niya sa ‘Dear Heart: The Concert’ nila ni Sharon Cuneta.

“Hahaha, pero sabi ko nga noon sa stage, I’m an actor, and everything that I’m going to do tonight, I’m just going to act it out. Hahahaha!

“Pero inaral ko naman. Kailangan din talaga ng mga voice stretching, voice acting. Kasi parang darts ‘yan, na you have to reach the right spot,” chika ni Gabby.

Ganadong-ganado nga si Gabby ngayon sa pag-perform, at game na game siya kung sakaling may US tour talaga sila ni Sharon.

“Yes, hinihintay ko na lang. As soon as siguro kung may venue na, go na! Hindi ko pa alam kung bakit…pero wala akong clue kung tuloy ba talaga. Marami rin kasing considerations. May mga project din kasi in between!” sey ni Gabby.

Anyway, feel na feel mo nga na kumportable na si Gabby sa pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Sharon, lalo na si KC Concepcion.

“Yes, at happy ako because ito ‘yung chance ko na maging okey sina KC at Sharon. For me, that was the biggest satisfaction, na makita ko na okey sila,” sabi pa ni Gabby.

Inamin ni Gabby na sobrang emotional ang lahat noong concert nila sa MOA Arena.

“Especially noong nagsimula na ang music. Especially after watching ‘yung nasa monitor, ‘yung audio-visual niya. Very touching `yon, because it is a rewind of our life.

“Ang daming naiyak. At malaking desisyon sa aming dalawa para gawin `yon. Kasi talagang very meaningful `yon. Of course, para sa audience `yon.

“We’re not gonna be in this earth forever, so let’s just all enjoy each other,” sabi pa ni Gabby.

So, may chance na matuloy ang reunion movie nila ni Sharon?

“It would be nice to do everything that we can, habang buhay tayo. And then, i-maximize natin, na kung ano ang gusto nila, `yun ang ibigay natin.

“’Wag nating pilitin, kung ano lang `yung magiging natural, kung may magandang istorya, gawin natin. ‘Wag nating gagawin kung hindi maganda ang istorya, because this is what will be remembered, after mapanood ang pelikula,” say ni Gabby.

Masayang-masaya si Gabby na nakikitang okey na ang kanyang mag-ina, at punong-puno nga ang puso niya kapag masaya ang anak niya.

“May na-solve that evening,” sabi na lang ni Gabby.

Si Gabby nga ang bida sa seryeng ‘Stolen Life’ ng GMA-7, at pag-aagawan nga siya nina Carla Abellana, Beauty Gonzalez, ha! Bongga!