Erika Santos, PLDT Home Fibr ididiskaril Chery Tiggo

STANDING

TEAM W L

Creamline 5 0

PLDT 5 1

Chery Tiggo 5 1

Choco Mucho 4 1

Petro Gazz 4 2

Cignal 4 2

F2 Logistics 4 2

Akari 3 2

Nxled 1 5

Galeries 0 6

Gerflor 0 6

Farm Fresh 0 7

Mga laro ngayon

(Philsports Arena)

2 pm – Cignal vs Petro Gazz

4 pm – Akari vs Choco Mucho

6 pm – PLDT vs Chery Tiggo

PANGANGATAWANAN ni Erika Mae Santos ang pinagkaloob sa kanya na maging starter sa PLDT Home Fibr ‘pag hinarap ang Chery Tiggo sa rambulan sa solo segunda sa 6th Premier Volleyball League (2023 2nd All-Filipino Conference ngayon (Sabado) sa Philsports Arena, Pasig.

Humambalos ang produkto ng La Salle Lady Spikers ng 17 puntos (15 attacks, 2 blocks), at 13 excellent digs para walisin ang Galeries Tower sa straight set Huwebes tungo sa 5-1 (win-loss) ng High Speed Hitters.

“Thankful ako kasi first time ko maging starter tapos sa pro team pa,” wika ni Santos na malamang ma-1st 6 uli sa alas-6:00 ng gabi kontra Crossovers (5-1). “Kunwari ngayong game na ito, hindi lang titigil laro ko dito, mas pinipili ko pa mag-step up.”

Magtutuos din ang Cignal (4-2)-Petro Gazz (4-2) sa alas-2:00 ng hapon at ang Choco Mucho (4-1)-Akari (3-2) sa alas-4:00 ng hapon.

Inoorganisa ang liga ng Sports Vision Management Group, Inc., mga suportado ng ArenaPlus, Smart, Rebisco, Milcu, Kumu, Asics at SportRadar. At napapanood sa Pilipinas Live, PVL.ph, One Sports, One Sports+, at Smart Livestream app.

(Gerard Arce)