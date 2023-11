Enoch Valdez, Lyceum Pirates inilublob muli Benilde Blazers

Mga laro ngayon

(Filoil Ecooil Arena)

9:30am – EAC vs AU

3:30pm – CSJL vs MU

Magilas hanggang dulo sina Enoch Valdez at Oman Omandac nang ihatid ang Lyceum of the Philippines Universitry sa pagsubsob uli kontra College of Saint Benilde, 84-81, sa 99th NCAA Seniors Basketball Tournament 2nd round elims Biyernes ng hapon sa Filoil Ecoil Arena, San Juan.

Best player si Valdez sa kinamadang 15 points, 6 rebounds at 3 steals samantalang ang dalawang tres ni Omandac ang naging pamatay sunog sa endgame para sa fifth-straight win at tablang muli ng Pirates sa Mapua University sa tuktok sa 11-3 win-loss slate.

Ang huling trey ni Omandac at freebie ni Valdez ang naglayo sa LPU, 84-79, 23.2 segundo na lang at naghudyat sa pagpirmis ng Blazers sa tersera sa barahang 9-5, nalagutan pa ng limang salanta.

May mahalagang ayuda sina JM Bravo, Jhn Barba, Omandac at Shawn Umali na mga umiskor ng 14, 13 at tig-9, ayon sa pagkakasunod.

Kapos ang pinagsamang 54 markers sa CSB nina Migs Oczon (19), Ray Carlos (16), Will Gozum (13) at Miguel Cortez (11). Dehins din nila nairesbak ang first round eliminations 85-81 loss sa Intramuros-based squad noong Sept. 24.

(Gerard Arce)