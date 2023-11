Dedma lang si Queen Mother: Karla kinukuyog sa hiwalayang Daniel, Kathryn

Nakukuyog ngayon si Karla Estrada kaugnay sa sumingaw na sitsit tungkol sa hiwalayan umano ng magkasintahang Daniel Padilla, Kathryn Bernardo o ang KathNiel love team.

Nagulo ang socmed world ni Karla dahil hindi na tungkol sa kanyang mga pinu-post ang reaksyon ng mga fan kundi ang tungkol sa sikat na love team.

Sa kanyang post ng blurred image ng lalaki, mula sa isang reel na walang anumang caption, pinutakti ng pangungulit ang nanay ni Daniel.

Mababasa sa mga comment ng mga netizen ang pakiusap ng mga itong magbigay ng update si Karla sa tunay na estado ng samahan ng KathNiel.

Sey ni @coolcat086, “Sana po umamin na ang KathNiel lalo na si Daniel kase sya na naman ang may issue about sa mga babae nya. Sana magpakatotoo nalang sya huwag puro paasa sa fans. Kung ganyan din na iba ang sinasabi sa mga ginagawa nya. Kung hiwalay na talaga cla sana aminin nalang para makapag move na rin mga fan”.

Kinukunsensya rin si Karla ng ilang fan na deserve nila na malaman ang totoo dahil sinuportahan nila ang KathNiel team up.

Sabi ni @nitadelacruz51, “Lahat ng project ng KathNiel, support ng mga fans, siguro naman deserve ng KathNiel (fans) ang totoo lalo na may mga fans na matatanda like me. Nakakastress.”

Pinalalabas naman ni @ysabelle16 na kay DJ ang palaging problema dahil na-link na rin ito kay Julia Barretto noon at ngayon naman ay kay Andrea Brillantes.

Sinusulat ang item na ito ay dedma pa si Karla sa pangunguyog ng mga netizen. Kung gaano kaingay si Karla para i-promote ang KathNiel noon ay siya namang tahimik niya ngayon, ha!