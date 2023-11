Muling kinondena ng National Task Force-West Philippine Sea ang panibagong insidente ng pangha-harass ng Chinese Coast Guard (CCG) sa isang barko ng Philippine Coast Guard (PCG) na maghahatid ng suplay para sa mga tropa ng pamahalaan sa Ayungin Shoal.

Nangyari umano ang insidente nitong Biyernes, Nobyembre 10, kung saan ay nakaranas ng harassment at hinarang pa ng CCG at mga barko ng Chinese Maritime Militia (CCM) ang “routine resupply and rotation mission” para sa mga tropa ng pamahalaan na nasa BRP Sierra Madre.

Ayon sa task force, binomba pa ng tubig ng CCG ang isang supply vessel ng Pilipinas na M/L Kalayaan sa tangkang harangin ito.

Sa kabila umano ng mga pambu-bully ng China ay nakarating naman ang mga barko ng PCG sa kanilang misyon.

“We condemn, once again, China’s latest unprovoked acts of coercion and dangerous maneuvers against a legitimate and routine Philippine rotation and resupply mission,” ayon sa pahayag ng NTF-WPS.

Nangyari ito tatlong linggo pa lamang ang nakalipas nang magbanggaan ang barko ng China at Pilipinas sa gitna rin ng resupply mission.

Sa isang pahayag, sinabi naman ng CCG na ang ginagawa ng Pilipinas ay panghihimasok umano sa kanilang “territorial sovereignty”. (Natalia Antonio)