Carla tinanggi relasyon sa sikat na aktor

Napa-“Oh my gosh” si Carla Abellana tungkol sa chika na may sikat na aktor siyang dyowa ngayon.

“Wala naman po! Wala po!” hirit ni Carla.

“Walang artista or what, aktor or anything, wala talagang ganung eksena!” dugtong na sabi niya.

Pero handa na ba siyang magkadyowa ngayon?

“Hindi ko masasabi kung open na ako, pero ayoko rin namang sabihin na ayoko na. Kumbaga, kung ano na lang ang dumating, na go with the flow na lang ako.

“Ayoko rin namang mag-close ng doors, pero ayoko rin namang mag-jump sa relationship agad!” sey niya.

Pero, kumusta na `yung mga nagpaparamdam sa kanya?

“Nawala na silang lahat. Hahahaha!” sabi niya.

“Noon meron kahit papaano, pero wala talaga `yung consistent!” pahayag niya.

Baka naman binasted niya agad?

“Ay, hindi naman! Wala lang anything serious or what, na nag-pursue, na nanligaw. May nagparamdam, pero hanggang ganun lang,” chika pa ni Carla.

Sa presscon ng ‘Stolen Life’, ang bagong serye nila nina Gabby Concepcion, Beauty Gonzalez, napag-usapan nga ang tungkol sa diborsyo nila ni Tom Rodriguez.

Sabi ni Carla, iba nga raw ang proseso rito sa Pilipinas, at ‘yun ang hinihintay nila, para masabing malaya na talaga.

“Technically divorce na kami, pero sa Pilipinas, in the process pa po `yon, ‘yung pag-recognize na `yon sa divorce!” sabi na lang ni Carla.

Anyway, sa teaser ng ‘Stolen Life’ ay makikita agad si Carla na naglalakad na naka-wedding gown papunta sa altar ng simbahan. Ano ba ang nararamdaman niya kapag may mga ganung ganap sa career niya?

“Naku, sa dami na rin ng nagawa kong wedding scene, parang wala na siya. Hindi ko na rin kasi mabilang sa daming beses na rin na naglakad ako sa aisle.

“Talagang part na lang ng work, o ordinary scene na lang siya sa akin.

“Hindi na bumabalik `yung mga ano noon, wala na talaga,” sabi na lang ni Carla.

Well, abangan si Carla sa ‘Stolen Life’ lalo na kapag nagpapalit na siya ng pagkatao, na mula sa pagiging Lucy ay nagiging si Farrah siya, ha! Super wild kasi at kontrabidang-kontrabida talaga ang dating niya. (Dondon Sermino)