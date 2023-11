May kabuuang 11 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Timor-Leste na may kinalaman sa pagtutulungan sa ekonomiya, edukasyon at militar.

Napagkasunduan ito sa bilateral meeting nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Timor-Leste President Jose Ramos Horta na ginanap sa Malacañang nitong Biyernes, Nobyembre 10.

Sa kanilang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na natalakay nila ang mga mahahalagang usapin para sa dalawang bansa kabilang na ang sa political cooperation at people-to-people exchanges.

Ilalarga na aniya ang negosasyon para sa kasunduan sa safety net ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Timor-Leste gayundin ng kanilang mamamayan na nasa Pilipinas.

Tinatayang nasa 1,480 na mga Filipino professional ang nagtatrabaho sa kasalukuyan sa Timor-Leste.

Pinag-usapan din nina Pangulong Marcos at Pangulong Horta ang posibilidad na magkaroon ng direct flights sa pagitan ng Manila at Dili sa pamamagitan ng Air Services Agreement.

Kasama rin sa pinag-usapan ng dalawang presidente ang pagpapalakas sa kooperasyon sa edukasyon at dagdagan ang exchange students ng Pilipinas at Timor-Leste. (Prince Golez/Aileen Taliping)