Posibleng ibalik sa deliberasyon ng bicameral conference committee ang kontrobersyal na P650 milyong confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education (DepEd).

Ito ang sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III matapos magpasya si Vice President Sara Duterte na huwag nang ipilit pa ang P500 milyong confidential fund para sa OVP at P150 milyon naman sa DepEd na kanya ring pinamumunuan.

Subalit iginiit ni Pimentel na maraming puwedeng mangyari sa panukalang budget para sa 2024 kapag umakyat na ito sa bicameral level.

“`Yan ang katotohanan na hindi maganda sa bicam, na parang anything goes po dun. But theoretically speaking, the bicam has the power to introduce anything…theoretically speaking, puwedeng ma-restore,” sabi ni Pimentel.

Nanawagan pa si Pimentel na patuloy na tutukan ang deliberasyon ng Kongreso sa panukalang budget hangga’t hindi ito naaprubhan ng Senado at Kamara sa bicam.

Dagdag pa ng senador, walang siyang nakikitang dahilan para pagdebatehan pa ng Kongreso ang confidential funds ni Duterte dahil naman ito ipinagpipilitan pa ng Bise Presidente.

“Parang it would be a waste of time to force an agency to receive a funding na ayaw nila. Why should we do that?” tanong ni Pimentel.

“Eh ito sinabi na harapan namin eh, ‘Ayaw ko na ‘yan’. Huwag na kaming mag-aksaya ng panahon na magdedebate kami na bigyan natin ‘yung tao na ayaw. We should not waste time anymore,” sabi pa ng senador. (Dindo Matining)