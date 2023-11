Karagdagang 56 na Pilipino ang nakaalis na sa Gaza Strip upang makaiwas sa giyera ng mga tropa ng Israel at Hamas.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang social media page nitong Biyernes (Nobyembre 1) kaugnay sa patuloy na pagsubaybay ng gobyerno sa kalagayan ng mga Pilipino na apektado ng giyera sa Gaza Strip.

Ayon sa Pangulo, patungo na sa Cairo, Egypt ang 56 Pinoy matapos makalabas sa magulong lugar.

Dahil dito, umakyat na sa 98 ang bilang ng mga Pinoy na nakalabas sa Gaza at inaasahang mapapauwi ang mga ito sa bansa sa sandaling matapos ang proseso ng kanilang mga dokumento sa Egypt.

“Happy to hear the update that 56 more Filipinos have left Gaza amid the Israel-Hamas conflict, joining the 42 who had previously crossed. This brings the total to 98 out of the 137 originally in Gaza, now en route to Cairo,” sabi ni Pangulong Marcos. (Aileen Taliping/Prince Golez)