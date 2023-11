May 121 munisipalidad sa bansa ang walang fire station habang 202 bayan naman ang walang fire truck.

Inilahad ito ni Senador Sonny Angara, chairperson ng Senate committee on finance, sa deliberasyon ng panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa susunod na taon.

Dahil sa kakulangan ng pasilidad, umapela si Senador Joseph Victor “JV” Ejercito sa Bureau of Fire Protection (BFP) na unahing bigyan ng mga trak at fire station sa mga mahihirap na munisipalidad.

“Just a reminder to the BFP chief to prioritize those that do not have fire trucks and fire stations. Kayang bumili ng cities and first-class municipalities. I hope that you can prioritize those LGUs that do not have fire trucks and stations,” apela ni Ejercito.

Sinabi naman ni Angara na kailangan ng BFP ng P1.21 bilyon para punan ang kakulangan ng fire station sa buong bansa at P2.46 bilyon naman sa pagbili ng 164 bagong fire truck. (Dindo Matining)