ABOT sa 160 bata ang nadamay at namatay kada araw dahil sa pag-atake ng Israel sa Gaza Strip sa loob ng nakalipas na isang buwan.

“An average of about 160 children are affected and killed every day based on the figures of the Palestinian Ministry of Health,” ayon kay World Health Organization (WHO) official Christian Lindmeier sa isang UN briefing sa Geneva.

Umaasa ito na wala ng bata pang madadamay at mamamatay kung mag-uusap ang kampo ng Israel at militanteng grupo ng Hamas para sa wakas ng kaguluhan sa Gaza.

Desidido ang Israel na lupigin ang Palestinian group matapos ang sorpresang pag-atake ng militanteng grupo sa Israel noong Oktubre7 na ikinasawi ng halos 1,600 mamamayan nito.

Samantala, nasa 10,022 Palestinian, kabilang ang 4,104 mga bata at 2,641 kababaihan, ang napatay buhat nang gumanti ng atake ang Israel at bombahin ang Gaza.