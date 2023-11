Sa patuloy na pagtuklas ng pulso ng bayan, inilabas ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang resulta ng kanilang pinakabagong “Boses ng Bayan” na pambansang survey ukol sa kasiyahan ng publiko. Batay sa natuklasan, ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na tinatamasa ang mataas na approval ratings mula sa publiko. Bilang karagdagan, kinikilala ng survey ang kapansin-pansin na pagganap ng mga miyembro ng gabinete sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Marcos, na binibigyang pansin ang kanilang mahahalagang nagawa sa kamakailang siklo ng pagtatasa.

Sa pinakahuling pagtatasa ng pamumuno sa ehekutibo ng Pilipinas, ang iskor ng pagganap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bahagyang bumaba sa 77%, bumaba ng 5% mula sa 82% na nakuha noong ikalawang kwarter. Kasabay nito, si VP Sara Duterte ay nakakita ng mas malaking pagbaba sa kanyang rating sa pagganap, na ngayon ay nasa 76%, bumaba ng 10% mula sa dating 86%. Ang mga trust ratings ay sumailalim din sa mga pagbabago; ang trust rating ni PBBM ay bahagyang bumaba ng 4% sa 82% mula sa naunang marka na 86%, habang ang trust rating ni VP Sara ay kasalukuyang nasa 83%, bumaba ng 7% mula sa kanyang nakaraang mataas na 90%.

Ipinapahiwatig ng pinakahuling mga pagtatasa ng pamumuno ng lehislatura ng Pilipinas ang positibong landas sa pagtanggap at tiwala ng publiko. Ang Senate President na si Migz Zubiri ay nakakita ng pagtaas ng kanyang approval rating sa 72%, isang pag-akyat ng 3% mula sa naunang 69%. Bukod dito, si House Speaker Martin Romualdez ay nakakuha ng 75% na satisfaction rating, na umakyat ng limang porsyentong punto mula sa dokumentadong 70% noon. Dagdag pa, ang trust rating ni Senate President Zubiri ay umunlad sa 74%, tumaas ng 3% mula sa 71%, habang ang trust rating ni House Speaker Romualdez ay umangat din, naabot ang 76%, isang pagtaas ng 4% mula sa dating 72%.

Inilarawan ni Dr. Paul Martinez, isang Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD, ang 77% na rating sa pagganap ni PBBM bilang matatag na endorso mula sa mga botanteng Pilipino. Ipinapahiwatig ng pigurang ito na ang mga inisyatibo at liderato ng Pangulo ay mainit na tinanggap ng nakararaming bahagi ng lipunan. Ang 76% na rating ni VP Sara ay katulad ding sumasalamin sa malakas na pagpapatunay sa kanyang tanggapan, na nagpapahiwatig na ang malaking bahagi ng populasyon ay sumasang-ayon sa kanyang mga aksyon at estilo ng pamumuno. “Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng tiwala at kumpiyansa na ibinigay sa kasalukuyang administrasyon ng mga mamamayan,” sabi ni Dr. Martinez, binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagbabantay sa mga rating na ito para sa anumang posibleng pagbabago na maaaring magpahiwatig ng nagbabagong opinyon ng publiko.

Ipinahayag ni Dr. Paul Martinez na ang antas ng “approval” para sa House of Representatives ay 70%, na may bahagyang mas mataas na antas ng “trust” na nasa 73%. Sa kabilang banda, nakakuha naman ang Senado ng Pilipinas ng 72% na “approval” at mas mataas pa ang “trust” na nasa 75%. Ang mga istatistikang ito ay nagpapakita ng matibay na antas ng kumpiyansa at tiwala ng publiko sa mga sangay na lehislatibo ng Pilipinas.

Napansin ni Dr. Paul Martinez ang pagtaas ng performance at trust ratings ng mga lider ng Kongreso ng Pilipinas, lalo na kay Senate President Zubiri at House Speaker Romualdez, na nagpapahiwatig ng lumalaking suporta mula sa publiko. Binigyang-diin niya na ang mga positibong rating na ito ay sumasalamin sa tiwala sa kanilang pamumuno at sa magandang pagtanggap sa kanilang mga aksyong lehislatibo. Diin ni Dr. Martinez ang kahalagahan ng trend na ito para sa epektibong pamamahala at sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa mga institusyong lehislatibo.

Sa hanay ng mga opisyal ng administrasyong Marcos, nangunguna si Secretary Benhur Abalos Jr. ng DILG na may napakataas na 90% na approval at 94% na trust rating, na nagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagganap ng gabinete. Malapit sa kanya sina Sec. Rex Gatchalian ng DSWD at Sec. Christina Garcia-Frasco ng DOT, na halos magkatulad sa ikalawang pwesto na may kani-kanilang approval ratings na 84% at 83% at trust ratings na 88% at 86%. Nasa ikatlong ranggo na may matibay na suporta ng publiko sina Sec. Jaime Bautista ng DOTr at Sec. Amenah Pangandaman ng DBM, na may mga approval ratings na 81% at 80%, at trust ratings na 84% at 82%, ayon sa pagkakasunod. Ang ikaapat na antas ay pinagsasaluhan nina Sec. Alfredo Pascual ng DTI at Sec. Ivan John Enrile Uy ng DICT, na may mga approval ratings na 78% at 77%, at mga trust ratings na 80% at 83%. Kumukumpleto sa ikalimang baitang sina Sec. Jesus Crispin Remulla ng DOJ at Sec. Manuel Bonoan ng DPWH, na may kani-kanilang approval at trust ratings na 75% at 78%, at 74% at 79%, na nagpapahiwatig ng malawak na pagtanggap mula sa publiko.

Ang mga miyembro ng gabinete ng administrasyon ay patuloy na tumatanggap ng malaking suporta mula sa publiko, gaya ng makikita sa kanilang pinakabagong approval at trust ratings. Ang ES na si Lucas Bersamin at ang Sec. Benjamin Dioko ng DOF ay kapwa may matatag na 72% sa approval, kasama ang trust scores na 77% at 76%, ayon sa pagkakabanggit. Sinusundan sila nina Sec. Renato Solidum Jr. ng DOST, Sec. Enrique Manalo ng DFA, at Sec. Bienvenido Laguesma ng DOLE, na lahat ay may mga approval ratings na nasa paligid ng 70% marka, na nagpapahiwatig ng makabuluhang suporta ng publiko. Sa mga susunod na hanay, ang mga pigura tulad ni SolGen Menardo Guevarra, SAP na si Antonio Lagdameo Jr., at Press Sec. Cheloy Garafil ay nakatamasa rin ng magandang rating, na nagpapakita ng kahanga-hangang antas ng tiwala at kasiyahan sa kanilang serbisyo. Ang trend ng positibong feedback ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng gabinete, kabilang ang mga Kalihim na sina Jerry Acuzar, Arsenio Balisacan, Toni Yulo Loyzaga, Raphael Lotilla, at iba pa, na nagreresulta sa isang pangkalahatang kapaligiran ng pag-apruba sa mga pagsisikap at pamamahala ng administrasyon.

Ang survey na “Boses ng Bayan,” na isinagawa ng RPMD mula September 20-30, 2023, ay sumaklaw sa 10,000 indibidwal mula sa 65.75 milyong rehistradong botante ng Pilipinas. Isinagawa ang survey na ito na may margin of error na +/-1% at antas ng kumpiyansa na 95%.