Sunshine binakbakan ni Darryl Yap ng papuri

Ang social media post ni Direk Darryl Yap na gusto niyang makatrabaho si Sunshine Dizon and he’s a big fan.

Nang maka-chat namin ang controversial director, ikinuwento niya na noon pang nasa GMA-7 si Sunshine ay favorite na niya ito.

“Ang galing niyang umarte,” sey ni Direk Darryl.

May proyekto nga raw siya sa Viva Films na sisimulan pa lang at gusto niyang isa si Sunshine sa maging artista niya.

“I have a nice role for her. Hindi siya ‘yung bida, pero ang ganda nung role. Bagay sa kanya,” tsika pa ni Direk Darryl.

Sa tsikahan pa rin namin ay binakbakan ni Direk Darryl ng mga papuri ang aktres.

I’m sure, kikiligin si Sunshine kapag nalamang fan niya si Direk Darryl.

“Gusto ko siyang kunin, pero wala akong way,” sey pa ni Direk Darryl at sabi namin ay ipakikilala namin sa kanya ang manager ni Sunshine, si Perry Lansingan.

Kahit nga pala sikat na sikat na ngayon si Darryl bilang direktor ay siya ‘yung tipong ipinangangalandakan pa rin kapag may mga artista siyang gustong makatrabaho.

At dahil Darryl Yap ‘yan, nakaka-proud siyempre sa isang artista na masabing idol sila ng controversial director, ha!

Bongga! (Jun Lalin)