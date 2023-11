Star Magic pabaya raw sa ‘hiwalayang’ Kathryn, Daniel

Trending nitong Huwebes ang hashtag na #StarMagicPabaya.

Nagtatampo, nagagalit at naghahanap ng suporta ang mga fan nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla sa Star Magic.

Kinakalampag nila ang management company ng ABS-CBN dahil sa tila pananahimik ng artist management ng KathNiel sa kabila ng mga ingay sa social media na hiwalay na raw ang magkasintahan at dinadamay pa si Andrea Brillantes na talent din ng Star Magic.

Para sa mga supporter nina Kath and DJ, fake news ang kumakalat na issue.

Pinipilit lang daw sirain ang more than a decade na relationship ng mga idol nila.

Damay rin sa galit ng fans ang isang showbiz insider na inakusahan nilang fake news peddler! Kaloka!

Sabi pa ng isang solid supporter ng KathNiel, “KathNiel did nothing but to put money for Star Magic most especially during pandemic and the time when they weren’t renewed for franchise. Tapos ngayon, they can’t even protect them and put an end to this baseless rumours. No gratitude at all. Boooo. #StarMagicPabaya.”

Dahil nakikiusap na sa social media ang mga faney, pakinggan kaya ng Star Magic ang hinaing ng mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa mga artista nila?

Abangan!