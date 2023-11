Magmamahal ang bill sa kuryente ngayong Nobyembre ng P47 para sa mga bahay na ang konsumo ay nasa 200 kilowatt-hour (kWh).

Ayon sa Manila Electric Company (Meralco), 23.47 sentimos per kWh ang taas ng singil sa kuryente na magi­ging P12.0545 per kWh na mula sa P11.8198 per kWh noong Oktubre.

Dahilan nito, nagmahal ng 12.11 sentimos per kWh ang transmission charge para sa residential custom-ers dahil nagmahal ang ancillary service charges na may kinalaman sa mga re­serbang kur­yente. Sabi ng Meralco, higit pa sa triple ang tinaas ng ancillary charges na P91.35 na per kW mula sa P23.17 per kWh.

Ang pag-regulate ng reserves ay 76.5% ng halaga ng total ancillary charges ng National Grid Corp. of the Philippines at inaprubahan na ng E­nergy Regulatory Commission nitong Oktubre ang karagda-gang 257.78 megawatts para sa regulating reserve na kinontrata ng NGCP.

Bukod sa transmission charge, nagmahal din ang generation charge ng 6.71 sentimos per kWh na P7.1938 per kWh na ngayon mula sa P7.1267 per kWh. Nagmahal ng P1.0933 per kWh ang singil sa Wholesale Electrici­ty Spot Market dahil nagnipis ang suplay at nagmahal ng 10.93 sentimos per kWh ang singil ng mga independent power producer dahil nagmahal ang singil ng Malampaya. (Eileen Mencias)