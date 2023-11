Schrock sisipa ulit sa Azkals

MAGBABALIK-serbisyo ang Cebu-born na Filipino-German na si Stephan Schrock matapos na makasama sa ipinatawag ng Philippine Football Federation (PFF) na 26-man roster na kakatawan sa bansa sa unang dalawang laban ng FIFA World Cup 2026/AFC Asian Cup 2027 Preliminary Joint Qualifiers Round 2.

Inihayag ng PFF ang komposisyon ng Azkals na lalaban sa Vietnam sa 16 Nobyembre at Indonesia sa November 21 sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila.

Sinabi ni Men’s National Team coach Michael Weiss na ibinase niya ang kanyang pagpili sa availability ng manlalaro pati na rin ang huling limang FIFA International Friendly matches laban sa Nepal, Chinese Taipei, Afghanistan, at Bahrain mula Hunyo hanggang Oktubre 2023.

Ang goalkeeper at kapitan na si Neil Etheridge ang mamumuno sa squad kasama ang mga beterano na sina Manny Ott, Patrick Reichelt, Mike Ott, Kenshiro Daniels, OJ Portia, at Daisuke Sato.

“It’s a good mixture of experienced mainstays for a long time and young well-developing talents brought on by the recent performances of Philippine clubs in AFC competitions,” sabi ni Weiss.

“It gives us reason to be optimistic for our first World Cup qualifier matches against Vietnam and Indonesia,” aniya pa.

Habang ang ilang mga manlalaro ay mawawala dahil sa iba’t ibang mga kadahilanan, sinabi ni Weiss na nakatuon sila sa mga makasamang player para sa qualifiers.

Sa pagdating ng dalawang karibal sa Southeast Asia para sa dalawang laban, umaasa si Weiss na ang suporta sa homecourt ay makakatulong sa pagsulong ng kanyang koponan sa susunod na mahahalagang laban.

Inilunsad din ng PFF ang kampanyang #StandYourGround #10KSstrong para hikayatin ang suporta para sa koponan sa unang dalawang laban sa qualifiers.

“A very important factor is the enthusiasm and support of the 12th man,” said Weiss. “We hope the fans come in numbers to the stadium, and be part of history.” (Lito Oredo)