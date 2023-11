Rule The World, Kindra magbabakbakan

Sasalang sa pista ang magkakuwadrang Rule The World at Kindra sa ilalargang 3-Year-Old & Above Maiden Race na pakakawalan sa Metro Turf, Malvar, Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

May distansyang 1,200 meter race, ang ibang kasali ay sina Sunrider, Tulong Geisdaw, Tanging Ikaw, B Fit And Fabulous at Maayo Kaayo.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association, (PSA), Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Rule The World habang si Mark Angelo Alvarez ang kay Kindra.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM).

Posibleng makakuha ng suporta sa mga karerista ang mga kalahok na Sunrider at Tulong Geisdaw kaya asahang magiging kalat ang bentahan sa takilya.

Samantala, may walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya paniguradong masaya ang paglilibang ng mga karerista.

(Elech Dawa)