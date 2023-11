Rivero bibinyagan ng NLEX

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

4 pm – Terrafirma vs NorthPort

8 pm – NLEX vs Phoenix

Makakatikim ng unang aksyon sa PBA si Phoenix rookie Ricci Rivero laban sa NLEX sa second game ng Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Colliseum ngayong Biyernes.

Maingay ang sampa ni Rivero sa pros, kinuha ng Fuel Masters sa second round (17th overall) noong September. Naunang tinapik ng Phoenix si Raffy Verano, habang first rounder (5th overall) ng team si Ken Tuffin.

Sa side ng import, magtatapat ang dalawang ex-Lakers: Johnathan Williams ng Fuel Masters at Thomas Robinson ng Road Warriors.

Fifth pick overall ng Sacramento Kings si Robinson noong 2012 at naglaro sa LA noong 2016-17. Naka-anim na NBA teams si Robinson bago naglakbay sa paglalaro sa Europe, ipaparada sana ng San Miguel nitong 2022-23 Commissioner’s pero hindi nakapaglaro.

Naka-isang taon (2018-19) sa purple-and-gold si Williams at sa Wizards (2019-20). Huling siyang naging import ng Fighting Eagles Nagoya (2022-23) sa Japan B.League.

Highest pick ng NLEX noong draft si Richie Rodger (7th), balik sina veterans Kevin Alas, Sean Anthony, Anthony Semerad at Don Trollano.

(Vladi Eduarte)