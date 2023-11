PSA pinarangalan Gilas, Obiena, iba pa

Ipinamalas ng Gilas Pilipinas, EJ Obiena at mga babaeng atleta sa bilyar at jiu-jitsu ang husay ng mga Pilipino sa pagpapakita ng matinding adhikain at motibasyon para irepresenta ang Pilipinas sa mga tagumpay noong Oktubre.

Tinapos ng Gilas ang 61-taong paghihirap sa pamamagitan ng storybook na pagwawagi sa men’s basketball sa Asian Games sa Hangzhou, China, isang tagumpay na na-highlight ng isang epic comeback na panalo laban sa host Chinese sa semifinals, 77-76, at isang payback na 70-60 tagumpay sa nagpalasap ng kabiguan sa eliminasyon na Jordan sa finals.

Ang ipinagdiwang na tagumpay ng Nationals sa sport na pinakamalapit sa puso ng mga Pinoy ay umakma sa mga gintong medalya na nakamit naman ng mga jiu-jitsu artists na sina Meggie Ochoa (-48kg class) at Annie Ramirez (-57kg category).

Kasama ang gintong panalo ni pole vault star EJ Obiena sa huling bahagi ng Setyembre, tinapos ng Pilipinas ang Asian Games na may apat na ginto kasama ang dalawang pilak at 12 tanso.

Bagaman wala sa Asiad, ang pool stalwart na si Chezka Centeno ay nagdala din ng pagmamalaki at karangalan sa bansa sa ibang larangan.

Ito ay matapos pamunuan ni Centeno ang Predator Women’s World 10-Ball Championship sa Klagenfurt, Austria para sumali sa elite club ng mga Pilipinong global champion na pinamumunuan ng dinakakilang sina Efren Reyes at Rubilen Amit.

Para sa pagkinang sa malaking entablado, pinangungunahan ng Gilas, Ochoa, Ramirez, at Centeno ang mga nangungunang tagumpay ng Philippine Sportswriters Association (PSA) para sa Oktubre.

Hindi din nagpaiwan ang mga kampeon na nanalo ng mga ginto sina muay thai aces na sina Rhichein Yosorez at Alyssa Kylie Mallari (mai muay event), Jiu-jitsu’s Kaila Napolis (52kg) at taekwondo’s Darius Venerable (men’s individual poomsae) sa World Combat Games sa Riyadh, Saudi. Arabia.

Nai-angkla nila ang 3-5-5 haul ng Pinoy contingent sa kompetisyon na nagtatampok ng 16 na combat sport.

(Lito Oredo)