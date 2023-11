PLDT mabangis kontra Galeries Tower

Patuloy ang ratsada ng PLDT Speed Hitters matapos silang akbayan ni Erika Santos kontra Galeries Tower, 29-27, 25-14, 25-18, sa Premier Volleyball League Second All-Filipino Conference, na nilaro sa Philsports Arena sa Pasig.

Tumikada si Santos ng 17 points kasama ang 15 spikes at dalawang blocks para ilista ng Speed Hitters ang 5-1 karta at puwestuhan ang No. 2 spot sa team standings.

Lumabas ang bangis ng Speed Hitters matapos nilang matisod sa una nilang laro ngayong conference, kumadena sila ng limang sunod na panalo para mapalakas ang tsansa nila sa asam na korona.

Bumakas si Honey Royse Tubino ng 14 markers habang pito ang kinana ni Rachel Anne Austero para sa PLDT na sunod na makakalaban ang Chery Tiggo bukas ng alas-6 ng gabi sa parehong venue.

Bagama’t nanalo ay may kulang pa rin sa kanilang laro, ayon kay PLDT head coach Rald Ricafort.

“Ang pangit kasi nung first set namin eh. More of kailangan i-address. Hindi lang skills wise pero kailangan ma-prepare sila mentally kasi ayun nga, top teams na yung mga next na makakalaban,” ani Ricafort.

(Elech Dawa)