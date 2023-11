Kinumpirma sa budget deliberation sa Senado na hindi na konektado sa Department of Tourism (DOT) si dating Presidential Adviser on Creative Communications na si Paul Soriano.

“Wala na po,” sagot ni Senador Sonny Angara, chairman ng Senate finance committee, nang tanungin ni Senator Aquilino “Koko” Pimentel III sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Office of the President (OP) sa susunod na taon.

Nadiskubre ito matapos tanungin ni Pimentel kung kanino galing ang pondo na ginamit sa kontroberysal na tourism ad slogan na nakalagay sa isang bus sa London kung saan may katagang “we give the world our best” na may larawan ng isang Pinay nurse na unang nagturok ng bakuna kontra COVID-19 sa UK.

Subalit sabi ni Angara, hindi OP kundi ang Department of Tourism ang nasa likod ng ad campaign. Sabi ni Pimentel, tila wala umanong interesado na malaman kung saan kinuha ang pondo sa naturang ad cam-paign.

Giit ni Angara, aalamin umano ito ng OP at agad nilang ipapaalam sa senador. (Dindo Matining)