Palaban kay Paulo: JM desididong magpaseksi ulit

Desidido nga si JM de Guzman na ibalik ang dating makisig niyang katawan,

Marami nga ang sumisita sa kanya dahil sa patuloy niyang pagtaba.

Sa huling chikahan namin para sa ‘Linlang’ ay mapapansin nga na medyo malusog si JM ngayon. At lalo nga `yong nahahalata dahil makisig nga si Paulo Avelino ngayon, na madalas niyang kaeksena sa ‘Linlang’.

At sa latest Instagram video ni JM ay makikita na nag-i-exercise siya. At siyempre, tuwang-tuwa ang mga kaibigan niya.

“I can and I will. I’ll be back stronger,” sabi ni JM.

Kanya-kanyang suporta nga ang mga kaibigan ni JM sa kanya.

“There ya go bro!” sabi ni Piolo.

“There’s no other way sabi mo nga Papa P!” sagot ni JM.

“Yep! You got this tol! Proud of you!” hirit pa ulit ni Piolo.

“Sabay tayo uy!” chika naman ni Arci Muñoz.

“Miss na miss na kita tol!” sagot naman ni JM kay Arci.

“Go tol!” sabi ni Charee Pineda.

“Lezzzgooo twin!” chika ni Denise Laurel.

“Yaaaaa boi!” sey ni Billy Crawford.

Pero, bago nga isipin ng mga netizen na ganun na agad kaseksi si JM, na gaya nang pinost niyang video, agad nga niyang nilinaw na throwback video `yon.

May humirit kasi na, “Ang bilis ng transformation mo babe.”

“Sandale, throwback ‘yan. Hahahahaha. Wait mo lang babe!” saad ni JM.

Well, knowing JM, na kapag nag-focus siya sa isang bagay, siguradong maa-achieve niya. At sure ako, in one month time, mababalik agad ang kamachohan niya, ha! (Dondon Sermino)