Pagpapalakas ng ugnayang Pilipinas at Japan

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong nakaraang Sabado ay dalawang mahahalagang kaganapan ang nasaksihan ng sambayanang Pilipino.

Una rito ang talumpati ni Japan Prime Minister Kishida Fumio sa special joint session ng 19th Congress. Bihirang pagkakataon na magtalumpati ang isang bisitang head of state kaya isang malaking karangalan na maging bahagi at saksi sa kaganapang ito.

Mahahalaga ang isyung tinalakay ng prime minister. Isa sa pokus ng kanyang talumpati ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Japan para sa isyung seguridad at depensa. Sa ganitong paraan, matitiyak ang kapayapaan sa West Philippine Sea.

Hindi rin nawala ang usapin ukol sa economic partnerships ng ating mga bansa. Dahil sa masiglang ugnayan ng Pilipinas at Japan, ako’y naniniwalang mas marami pang magandang bunga ang idudulot ng ating samahan sa bansang Hapon.

Noong Sabado, naipadala rin ng Kamara sa Senado ang General Appropriations Bill (GAB) na ilang gabi nating pinagpuyatan, kasama ang mga masisipag nating kasama sa Committee on Appropriations para matapos ang bersyon natin sa P5.768 trilyong 2024 budget.

Isinaalang-alang natin ang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino sa panukalang budget. Umaabot sa P2.183 trilyon ang inilaan ng Kongreso para sa social services, pinakamalaking alokasyon sa naturang serbisyo sa kasaysayan ng bansa.

Dito kukunin ang budget para sa edukasyon, kalusugan, social security, trabaho at iba pang pangangailangan ng mahigit 100 milyong Pilipino.

Marapat lamang na paglaanan ng malaking halaga ang pangangailangan ng mga Pinoy dahil sila ang greatest asset ng ating bansa. Ang mga mamamayan ang nagsisilbing haligi upang magpatuloy ang paglago at inklusibong pag-unlad ng bansa.

Ang 2024 budget din ang sumasalamin sa hangarin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng katuparan ang tatlong legacy project ng kanyang administrasyon. Ito ay ang Legacy Specialty Hospitals, Legacy Housing for the Poor, at ang Legacy on Food Self-sufficiency.

Malaki po ang naging papel ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez para mabuo natin ang 2024 GAB na pro-people at pakikinabangan nang husto ng ating bansa.

Nag-realign po tayo ng P194.5 bilyon para magamit sa security sector at social services. Tiniyak din natin na ang panukalang budget ay naaayon sa desisyon ng Supreme Court (SC) noong 2013 kung saan binuwag ang pork barrel system.

Marami na tayong ginawang reporma sa budgeting, ilan dito ay ang pagtiyak sa transparency, ang pananagutan ng mga ahensiyang gumagamit nito at paglaban sa korapsyon.

Noong Lunes, isa ang inyong lingkod sa nagsulong ng House Resolution 1414 upang ipagtanggol ang House of Representatives bilang kagalang-galang at may integridad na institusyon. Ipinahayag din namin ang pagpapahalaga, pagkakaisa at suporta sa liderato ni Speaker Romualdez.

Napakahalaga ng dignidad, integridad at reputasyon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso kaya dapat itong panatilihin sa lahat ng oras.

Ngayong nahaharap tayo sa maalong panahon, mahalaga ang pagtindig natin sa liderato ni Speaker Romualdez, pati na sa pagpapanatili ng dangal at integridad ng House of Representatives dahil ito ang magsisilbing sandalan natin laban sa mga grupong nagnanais gibain ang demokratikong institusyon.

Ang mga lumagdang Deputy Speaker, party leaders at mga miyembro ng kapulungan ay nagkakaisa sa paghahayag ng marubdob nilang pasasalamat at pagrespeto kay Speaker Romualdez.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!