Nag-guest pa kasama misis, anak sa ‘It’s Showtime’: Vice, Billy tinigil na awayan

Ang mag-asawang Billy Crawford at Coleen Garcia, pati ang anak nilang si Amari, ang mga bigating guests ng Team Vice Ganda sa kanilang ‘Magpasikat 2023’ performance sa ‘It’s Showtime’.

Umikot sa pangarap ang tema ng performance nina Vice Ganda, Jackie Gonzaga, at Cianne Dominguez.

Umpisa pa lang ay pasabog na ang robotic costume ni Meme Vice.

Pinakita rin sa kanilang performance ang mga childhood dreams nilang tatlo na naging basehan ng kanilang solo spots.

Wet aerial dance ang naging pambato ni Jackie habang aerial singing naman si Cianne.

Nagkaroon naman ng delayed ang performance ni Meme Vice dahil sa techincal problem ng mesh technology na ginamit niya.

Naging emosyonal naman ang sumunod na part kung saan kinausap nila ang hologram version ng kanilang childhood look at nagbigay ng message ang kanilang ina.

Pagkatapos ng heartwarming messages ay kumanta silang lahat at sa part na iyon lumabas sina Coleen, Billy na karga-karga si Amari.

After ng performance ay nagkuwento si Meme Vice na okey na sila at ilang araw na silang nagte-text ni Billy na tinuturing niyang best friend.

Dahil daw sa tema ng ‘Magpasikat’ performance nina Anne Curtis, Ogie Alcasid, at Ryan Bang na healing ay bigla niyang naisipan i-guest ang Crawford family.

Kahit nga may taping si Billy ‘The Voice Generations’ sa GMA Network ay nag-guest pa rin ang pamilya nito dahil gustong-gusto niyang mangyari ‘yon.

Nagsimula raw ang pagbabati nila nang makita at binati ni Meme Vice si Coleen at simula nga noon ay nag-usap na sila ni Billy.

Request naman daw ng ama ni Billy sa kanya nang bisitahin niya ito sa USA recently na makipag-ayos siya kay Meme Vice.

Sa bandang huli ay humingi ng sorry si Billy kay Meme Vice, sa Madlang People, at sa Kapamilya.

Perfect gift sa Madlang People para sa 14th anniversary ng ‘It’s Showtime’ ang pagbabati nina Meme Vice at Billy.

Ito ang tunay na bonggels! (Byx Almacen)