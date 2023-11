Inihayag ni Presidential Adviser for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon nitong Huwebes ang malaking oportunidad para sa mga micro, small and medium enterprises (MSME) na ikabubunga ng Memorandum Of Agreement (MOA) sa pagitan ng BDO Network Bank at ng Philko Group of Companies.

Si Gadon na naanyayahang guest speaker bilang saksi na rin sa MOA signing, ay nagsabing ang BDO Network Bank ang magbibigay ng puhunan sa kwalipikado at interesadong MSMEs na maging bahagi sa negosyo ng PHilko Group of Companies.

Sa kabilang banda, ang PHilko Group of Companies naman ang aalalay sa pakikipag-partner ng MSME sa kanila at magbibigay ng mga business models , product development, financing at marketing sa mga MSME.

Dagdag pa ni Gadon, ang BDO Network Bank ang magbibigay ng mga “loans and financing” sa mga MSME na makikipag-partner sa Philko.

Ang Philko Group of Companies ay may 18 kompanya ng Pharmaceuticals na ang mga produkto ay ibinibenta sa mga sangay ng Watsons, Mercury Drug , Southstar at ilang mga generic stores.

“Ang joint efforts ng BDO Network Bank and Philko, ay makakapag-bigay ng economic opportunities sa maraming Filipino at malaki ang maitutulong sa pag-angat ng kabuhayan na pangunahing programa ng Marcos Administration,” ang paliwanag pa ni Gadon.

Ang MOA signing, ayon na rin kay Gadon ay ginanap sa Quest Hotel sa Clark City, Pampanga nitong November 9, 2023.