‘Miracle that none of us got hurt badly’ Zephanie, pamilya ligtas sa aksidente

Napa-“Thank You Lord” at “God is Good” ang mga kaibigan, followers ni Zephanie Dimaranan, dahil sa pinost niyang nangyari sa buhay niya kamakailan.

Walang kamalay-malay ang mga netizen na sa series of photos na pinost niya, na nagsimula sa isang ‘sikat ng araw’ ay nandoon din ang larawan na nangyari sa sinasakyan nila, na diumano nga ay nabangga.

Heto ang pahayag ni Zephanie:

“Proof of life.

“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.”—Isaiah 41:10.

“Despite of what happened to me and my family, I still praise God. It was a miracle that none of us got hurt badly. To all the people who helped and prayed for us, I thank God for your lives, you know who you are.

“Still on the process of healing emotionally and physically but it won’t stop me from living life the best way possible. This is a testimony of how great our God is. I love you all and He loves you more.”



Makikita nga sa ikalimang photo ni Zephanie ang sasakyan na wasak ang gilid.

Pero makikita rin ang mga photo ni Zephanie na masaya pa rin siya.

At sabi nga ng mga kaibigan, fan niya:

“Always take care, love.”

“Sending my hugs.”

“Glad you’re safe now. Always take care bb.”

“Thank God at hindi grabe nangyari sa inyo. Virtual hugs.”

“We thank God fof His divine protection to all of you.”

Itinuturing nga ni Zephanie na himala ang pagkakaligtas nila, na walang nangyaring matinding damage sa kanila, kahit na wasak nga ang gilid ng sasakayan nila. (Dondon Sermino)