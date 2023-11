Mga player umaray: Gerflor nireklamong late magpasahod

Nagpasaklolo ang napabalitang mga manlalaro ng Quezon City Gerflor Defenders sa pamunuan ng Premier Volleyball League (PVL) at Games and Amusement Board (GAB) patungkol sa reklamong sobrang late umano na pagpapasweldo ng kanilang management.

Base sa isang post ay halos dalawang buwan nang hindi nasasahuran ang mga manlalaro kahit pa man may pinirmahang kontrata ang mga ito para maglaro sa kasalukuyang 2nd All-Filipino Conference.

Ayon sa inilabas na hiniaing ng hindi nagpakilalang manlalaro ng nasabing koponan sa Reddit, sinabi nitong ilang beses silang napangakuan ng management na ibibigay ang kanilang sweldo, kaantabay ng pagpapakalat pa umano ng mga maling balita patungkol sa mga hindi nabanggit na mga manlalaro.

“Mga mars, ‘di padin kami sumesweldo pero may kontrata kami. Lagi lang kaming napapangakuan na next week daw dadating na yung check from sponsor,” bulalas ng naturang manlalaro.

“May contract kami at notarized. Take note may Games and Amusement Board IDs kami na nagpapakita na talagang professional’s kami. Kaya sa mga managers namin sana professional din sila!!! Di sila on time mag pasahod may gana pa sila manira sa amin. 1 and a half month na yung iba sa amin na walang sweldo,” dagdag ng player na inireklamo rin ang pinaghihirapan nilang hirap bago makarating sa training venue sa Quezon City sa loob ng isang subdibisyon.

Nakahanda namang imbestigahan at dinggin ng GAB ang naturang reklamo na nagsimula ng makipag-ugnayan sa pamunuan ng Gerflor upang matugunan ang anumang isyu sa lalong madaling panahon.

“Kahit wala pa po sila formal complaint and nobody has tapped GAB’s attention yet. Nakita po natin ang post and we checked all the updated contracts po. We also communicated already with the mentioned team and they said they will address the issue asap. We will continue to monitor po to make sure that our athletes are completely protected,” pahayag ni GAB chairman Richard Clarin sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Naglabas na rin ng statement ang PVL sa sitwasyong nagaganap sa Gerflor at mga manlalaro nito at agaran itong nagpatawag ng imbestigasyon upang masolusyunan nang mabilis ang kontrobersyang kinahaharap ng bagong koponan na kasalukuyang hindi pa nagwawagi ng kahit isang set sa anim na laro para lumagapak sa 0-6 kartada.

“Rest assured, we are committed to conducting a thorough and fair inquiry into the matter, ensuring that both the team’s representatives and the players involved will have an opportunity to be heard,” ayon sa PVL statement.

“We take these matters seriously and will take all necessary steps to ensure the integrity and fairness of our league. Thank you for your understanding and patience as we work to resolve this issue,” lahad pa ng liga.

(Gerard Arce)