Inilabas ng Malacañang ang listahan ng mga bagong itinalagang opisyal sa iba’t ibang tanggapan ng pamahalaan.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), kabilang sa mga bagong appointee ay sina Bryan C. Lim bilang Special Envoy of the President to the Republic of Korea for Trade and Investments; at Angelito Vergel de Dios bilang Commissioner ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) na nasa ilalim ng Department of Justice.

Hinirang din ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Julius G. Neri Jr. bilang General Manager and Chief Executive Officer at Board of Director ng Mactan-Cebu International Airport Authority.

Bukod sa nabanggit na mga bagong opisyal, nagtalaga rin ang presidente ng 20 bagong Foreign Ser-vice Officers sa Department of Foreign Affairs.

Bagama’t nasa ikalawang taon na ang Marcos administration, marami pa ring mga bakanteng puwesto ang kailangang punan sa iba’t ibang tanggapan ng pamahalaan. (Aileen Taliping)