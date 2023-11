IBA talaga ang Heart Evangelista, pinagtatalunan, pinag-aawayan ang bawat galaw at ayos sa katawan.

Tulad na lang ng i-flex ni Heart ang kanyang boobey.

Sa kanyang Facebook post, makikitang walang suot na pang-itaas ang aktres, nakaupo sa sahig at may hawak na cup ng coffee.

Dahil nakatagilid siya sa camera, kita ang gilid na bahagi ng kanyang dibdib.

May mga pumuri sa kanya pero marami rin ang pumuna sa pagiging wild niya.

Anang isang netizen: “Lols, she gone wild!!”

“Lahat na bibili kasi mayaman hindi na kailangan yung ganyang post nakakasira lang ng image bilang Heart Evangelista sorry po talaga,” sabi naman ng isa.

“Protect yourself, Miss. You’re too gorgeous already. No need to show off too much skin. I actually admire your modest, preppy and classy looks,” comment ng isa pa niyang follower.

Sagot naman ni Heart: “At some point we gotta let our hair down [fire emoji].”

Ilang tagasuporta ng aktres ang rumesbak para sa kanya:

“Hahaha ganyan talaga mga model… walang malisya na sa kanila mga ganyan eksena… normal na lang.. sa pagmamadali nila magpalit palit ng outfit yan.”

“Si Heart yung tipong kahit half naked ‘di talaga bastusin.. sosyal pa rin ang dating.”

“Mga utak n’yo lang ang may problema!! Pacheck up nga kayo! Wala namang kahit anong mali sa pic niya. Pag nag swimsuit nga halos kita na lahat pero wow kayo noh? E yan lang, gilid lang nakita niya kung makahusga!! Inggit ba kayo?” (Issa Santiago)