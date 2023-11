Marian, Dingdong yakapan, tukaan

Ang daming na-inspire sa TikTok entry ni Dingdong Dantes na kasama niya si Marian Rivera at mga anak na sina Zia at Sixto. Eh may background music pa ang video niya ng ‘Grow Old With You’ kaya lalong tagos sa puso ang marka ng mensahe ni Dingdong.

Makikita sa video na `yon kung gaano kasaya si Dingdong kapag kasama niya ang kanyang pamilya. Na walang pagsidlan ang kaligayahan niya kapag kayakap, kahalikan niya ang misis na si Marian.

At abot tenga ang mga ngiti niya kapag kalaro niya ang dalawang anak nila, ha!

At siyempre, sa video rin ay makikita kung gaano kasimple ang kaligayahan nila, na ang paglalaro ng buhangin sa tabing dagat, at ang pag-inom ng beer na kasama ang misis ay sapat na para kanya.

Kaya ang mensahe ng mga netizen:

“Pag nakikita ko kayo parang gusto ko na rin bumuo ng pamilya.”

“Hindi ako magsasawang panoorin, suportahan kayong pamilya.”

“We will grow old with you guys, kayo at kayo lang mga lodi.”

“Bigla ko na tuloy gustong mag-asawa at magkaanak.”

“Sana magka-baby pa kayo ulit ng kahit isa pa, dahil ang gaganda ng lahi niyo.”

“Ang sarap nilang panoorin.”

“Napaka-bless niyo Dantes Squad. Ingatan niyo ang pamilya niyo.”

“Kapag ito naghiwalay at nagloko o naghanap ng iba, ewan ko na lang talaga.”

“Wow naman, I can see my family to all of you. May dalawa rin akong anak, girl and boy. And a hardworking partner.”

Well, sarap ngang maramdaman na may kasama ka sa pagtanda mo, ‘di ba? Sana all…