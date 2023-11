Marco ligwak sa bakasyon ni Cristine sa Tate

Inaabangan ng mga netizen ang post ni Cristine Reyes na kasama niya sa larawan ang kasintahang si Marco Gumabao.

Nagbahagi kasi si Cristine ng mga larawan niya at ng anak na si Amarah na kuha sa Knotts Berry Farm Amusement Park and Theme sa Buena Park, California.

Nasa Instagram post ni Cristine ang mga photo nila ng anak na tila wala silang ibang kasama dahil may ilang selfie shots ang aktres sa kanila ng anak. Pero may mga half body at long snap shot rin ang aktres.

Sey ni Cristine sa bonding nila ni Amarah, “We had an absolutely amazing day at Knott’s Berry Farm! The rides were beyond awesome! And the best part? It wasn’t too crowded, so we had a super chill time.”

Hindi nabanggit si Marco sa post kaya imposibleng makapagbalandra si Cristine ng larawan nila ng kasintahan.

Nanatiling nakasakay sa photo gallery ni Cristine ang mga romantic photos nila ni Marco kaya walang indikasyon na dumadaan ang dalawa sa problemang mag-dyowa kaya silang dalawa lang ng anak ang rumampa abroad.

Baka may trabaho si Marco na hindi nito puwedeng iwan. O kaya ay nais lang ni Cristine na magkaroon ng ‘quality time’ kay Amarah na siya niyang travel buddy noong boyfriend-less pa ang aktres.

Nevertheless, puring-puri ang ganda ni Cristine at sinasabi rin ng mga Fil-Am na parang kapatid lang niya ang anak. (Rey Pumaloy)