Marano binalikat F2 Cargo Movers

Iginarahe ng F2 Logistics Cargo Movers ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa kulelat na Quezon City Gerflor Defenders tungo sa straight set 25-10, 25-16, 25-14 sa paggiya ng beteranong si Tyang Aby Marano sa unang handog na laro ng nakalinyang quadruple-header nitong Huwebes sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa Philsports Arena sa Pasig City.

Sinandalan ng Cargo Movers ang 30-anyos na middle blocker na tumapos ng 10 puntos mula sa anim na atake, dalawang blocks at dalawang aces upang makamit ang unang winning streak sa kumperensya sa 4-2 kartada katabla ang Cignal HD Spikers.

“Yung pagka-slow sa start ng game at latter part, usually kasi nag-start kami aarangkada kami tapos pagdating sa gitna mag-stop kami until na short kami sad ulo, kaming this game, talagang we see to it na dapat kapag naglaro tayo from the start hanggang dulo ipakita natin na strong talaga tayo,” pahayag ni Marano.

“Nakita niyo naman yung energy ng team, yung support ng mga team mates namin dahil kakaiba, nakakatuwa dahil nakita yung mga potensyal ng mga sophomore players coming to this game, nabigyan sila ng chance para ipakita at i-showcase yung talent nila,” dagdag ng dating collegiate two-time MVP mula De La Salle Lady Spikers.

Nagawang manguna sa iskoring ng isa pang La Salle alumna na si Ara Galang na tumapos ng double-double sa 11 puntos kasama ang 11 excellent digs at tatlong receptions,

Maituturing ding isang malaking paghahanda ang nakuhang panalo bilang daan sa darating na laban sa defending champions na Creamline Cool Smashers sa susunod na Martes sa Smart Araneta Coliseum.

“Syempre, it’s a good boost for the team para sa next game with the defending champions but sinabi ko nga sa kanila na this is a good preparation para sa next game and we cannot be complacent,” wika ni F2 Logistics head coach Regine Diego.

(Gerard Arce)