Mag-ina nalitson sa sunog

KAPWA nasawi ang isang mag-ina nang makulong at malitson sila nang buhay sa nasusunog nilang bahay sa Parañaque City kahapon nang hatinggabi.

Ayon kay City Fire Marshall F/Supt. Eduardo Loon, hindi na nagawang makababa at makalabas sina Soledad Belmonte, 62-anyos at anak na si Bryan, 40-anyos, nang mabilis na lamunin ng apoy ang kanilang

ikalawang palapag ng kanilang bahay sa No. 206 Canaynay Avenue, Bernabe, Phase 3, Barangay San Dionisio bandang alas-12:36 nang hatinggabi.

Sinabi ni arson investigator SFO2 Resti Espina na 20 pang kabahayan ang nadamay at natupok sa sunog dahil pawang yari ang mga ito sa kahoy.

Nakontrol ang pagkalat ng apoy ganap na ala-1:56 nang madaling-araw at tuluyan itong naapula ganap na alas-tres nang madaling-araw.

Narekober ng mga kagawad ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang sunog na bangkay ng mag-ina sa mga durog na kahoy at bato ng bahay.

Kasabay nito’y inatasan ni Southern Police District (SPD) Director P/BGen. Mark Pespes ang mga tauhan ng San Dionisio Police Substation na asistihan ang pamahalaang lungsod sa pagtulong sa mahigit 40 pamilya na nasunugan bantayan ang lugar laban sa mga magnanakaw.

Tinutukoy pa ang dahilan ng sunog habang tinatayang nasa P75,000 ang halaga ng danyos sa mga naabong ari-arian.