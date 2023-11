Llover sinungkit WBC belt

Napanatili ni Kenneth ‘The Lover Boy’ Llover ang kanyang unbeaten winning streak upang makuha ang bakanteng World Boxing Council (WBC) Asian Continental bantamweight title laban kay dating regional title holder Edward Heno sa bisa ng 12-round unanimous decision nitong nagdaang Linggo ng gabi sa General Trias Convention and Cultural Center sa General Trias, Cavite.

Nagkasundo ang tatlong hurado na sina Robert Bridges, Antonio Comia at Oliver Garcia na ibigay ang 116-112 pagpabor kay Llover upang mapanatili ang undefeated na marka sa 11-0 at pitong knockouts, habang nalasap ni Heno ang kanyang ika-apat na pagkatalo mula sa 15 panalo, anim draws at limang panalo galing sa knockout.

Nalampasan ng 20-anyos na hometown bet ang isang pagsubok sa dating Oriental and Pacific Boxing Federation light-flyweight titlist at minsang sumabak sa world title fight sa WBO 108-pound division kasunod ng matinding pagsasanay kay trainer Jonathan Penalosa.

Ang Caviteno na southpaw ay minsang pinagharian ang Philippine Boxing Federation (PBF) 118-lbs title belt, at isa sa pangunahing boksingero ng Gerrypens Promotions na pagmamay-ari ni dating two-division world champion Gerry Penalosa.

Matapos naman ang pambihirang 14-0 rekord ay nalasap ng 31-anyos mula Caloocan City ang kanyang ikaapat na pagkatalo sa nagdaang anim na huling laban kabilang ang isang draw kay Brian Lobetania at 12-round unanimous decision na panalo kay Renoel Pael.

Sa huling apat na pagkatalo ni Heno ay sumabak ito sa world title at regional titles kina Elwin Soto noong Oktubre 24, 2019 sa Fantasy Springs Casino sa Indio, California sa Amerika, sunod ay kay KJ Catajara para sa bakanteng OPBF 108-lb belt nitong Pebrero 11 at kay Songsaeng Phoyaem ng Thailand para sa International Boxing Federation (IBF) Pan Pacific belt nitong Agosto 8.

(Gerard Arce)