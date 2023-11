Jose Mari ‘di inuyat, galante

Bilib na bilib ang show promoter na si Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc. sa pagiging generous ng singer-businessman na si Jose Mari Chan.

Nasa Vancouver, Canada ngayon si Joemari (mas gusto niyang tawag sa kanya) para sa ‘Christmas in our Hearts’ Canada Concert Tour nila ng The CompanY.

Ngayong November 10 ang kick off show nila sa Centennial Theatre at may limang shows sila sa bansang ‘yon.

Post ni Anna, “Tito Joe, I haven’t encountered anyone as incredibly humble and down-to-earth as you. So approachable, so friendly, no demands, and above all, to our surprise, you even treated all of us for dinner including the producers to your first night here in Vancouver! UNBELIEVABLE act of kindness! YOU truly are the BEST! #josemarichan #ChristmasInOurHeartsTour

#blessings #forevergrateful #humility.”

Ang bongga nga ni Joemari, hindi siya inuyat (kuripot) at nagpaka-generous pa, ha!

Malayo siya sa ibang mga celebrity na inaasa lahat sa promoters/producers.

Talagang siya pa ang gumastos para sa dinner nila.

Sabi nga ni Anna, naniniwala si Joemari sa kasabihang ‘sharing is caring’.

So nice!

(Jun Lalin)