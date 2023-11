Isusulong ng Philippine Rice Research Institute na muling buhayin sa Kongreso ang panukalang batas na nagsusulong ng half-rice sa lahat ng mga establisimiyento sa layuning maisulong maiwasan ang pagsasayang sa bigas.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Dr. Hazel Antonio, Development Communication Head ng PhilRice na bahagi ito ng adbokasiyang hindi masayang ang bigas o kanin na kinakain ng mga tao.

Aniya, panukalang half-cup rice ay isinulong ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong nasa Senado pa ito subalit natabunan at hindi na nakausad sa mataas na kapulungan.

Lumapit na aniya sila sa isang senador para i-sponsor ang bill at sisikapin nitong makakuha ng suporta sa iba pang mga senador. Nakausap na rin nila ang League of Municipalities, League of Provinces, League of Ci­ties kaya nagkaroon ng mga lokal na ordinansa para sa half-cup rice.

Umaabot umano sa pitong bilyong piso ang halaga ng bigas o kanin na nasasayang kada taon dahil sa hindi maayos na pagkain ng mga Pilipino.

Ayon kay Dr. Karen Barroga, Deputy Executive Director ng PhilRice, lumabas sa datos na da­lawang kutsarita ng kanin ang nasasayang ng bawat tao kada araw o 384,000 metriko toneleda kada taon. (Aileen Taliping)