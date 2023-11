Green, Rockets binomba Lakers

Umiskor ng 28 sa loob ng three quarters si Fil-Am Jalen Green at pinakain ng alikabok ng Houston Rockets ang Los Angeles Lakers, 128-94, Miyerkoles ng gabi.

Buong larong nasa trangko ang Rockets tungo sa pang-apat na sunod na panalo matapos umpisahan ang season sa 0-3.

Nilista ng Houston ang first 8 points ng laro at lumayo ng 21 sa halftime, hindi bumitaw sa silinyador at abante pa ng 20 sa mid-third bago nagkasa ng 11-5 run tungo sa 90-64. Ginasolinahan ng tig-isang 3-pointers nina Jabari Smith at Jae’Sean Tate ang run.

Sa final 3 1/2 minutes ng third, sinolo ni Green ang 10-5 run para sa 99-71 papasok ng fourth quarter. Isa lang sa anim na bitaw sa labas ng arc ang isinablay ni Green.

Hindi na naglaro si Green, sa fourth, gayundin si Lakers star LeBron James.

Nag-ambag ng 19 points, 7 rebounds si Alperen Sengun, tumapos ng 14 markers si Tate sa Houston.

Giniyahan ng 24 points ni Rui Hachimura off the bench ang Lakers, may 22 si D’Angelo Russell. Nalimitahan sa season-low 18 points si James sa LA, iniupo si Anthony Davis dahil sa groin injury.

(Vladi Eduarte)