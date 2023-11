KUNG dati ay kinagigiliwan ng mga netizen ang pagmukbang ng mga content creator sa social media, ibahin natin ngayon ang isang ito na pinanggigilan ng mga netizen sa galit.

Ito’y matapos ibuking ni @MangingisdaSays sa isang post ang content creator na ipinagmamalaki pa sa social media ang pagpapak ng mga taklobo.

“Calling the attention of @DENROfficial. A content creator posted this video eating giant clams. This is illegal. Please take action.”

Sa nasabing post, makikita na ang pangalan ng Facebook page ay Raw & Cook Food Asmr. Burado naman na ang video sa nasabing Facebook page.

Narito ang komento ng mga netizen sa nasabing video:

“These vloggers should be arrested.”

“Hanggang ngaayon, may nakakalusot pang ganito. Disappointed.”

“Sana makulong”

Ang paghuli ng taklobo ay ilegal dahil idineklara na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) bilang endangered species.

(Carl Santiago)