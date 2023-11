Gantihan lang! Zoren tumalak dahil kinilig si Carmina kay Richard Yap

Confirmed ang chika na nagseselos nga si Zoren Legaspi kay Richard Yap na leading man ni Carmina Villarroel sa Kapuso afternoon hit serye na ‘Abot-Kamay na Pangarap’!

Pero halatang nagbibiro lang si Zoren at dyino-joke time ang misis.

Sa latest video kasi na pinost ng aktor sa kanyang Instagram account, pasimpleng bini-video-han niya ang misis na kasama niyang nanonood ng nabanggit na serye habang kumakain sila. Natigil kasi sa pagkain si Mina at tutok na tutok sa panonood.

Ang eksena kasi sa serye at inabutan ng bulaklak ni Dr. Robert Tanyag (character ni Richard sa serye) si Lyneth Santos (role ni Carmina). Actually, sa nasabing episode rin pinalabas ‘yung dream wedding nina Robert at Lyneth.

After itutok ni Zoren sa TV ang camera niya ay zinoom niya ito sa misis na maluha-luha na sa pinanonood na scene, sabay talak kay Mina ng, “Kinikilig ka diyan.”

Hindi na nakasagot si misis at nagpunas na lang ng luha sa mata sabay ngiti sa mister.

“Parang ewan lang na kinilig @mina_villarroel eh di wow kahit capital WOW mo pa,” ang caption ni Zoren sa IG post niya na kinaaliwan at pinusuan ng netizens.

Nagkomento naman si Mina ng, “Tatty!!!! I’m not kilig. Kilig lang ako sayo @zoren_legaspi, si Lyneth kilig kay sir Chinito.”

Aliw na aliw pati mga kaibigang artista sa hanash ni Zoren, ha!

Gantihan kaya ni Mina si Zoren dahil sa presscon ng ‘Black Rider’ ay sinabi ni Gladys Reyes na siguradong pagseselosan ito ng misis ng aktor?

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)