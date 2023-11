Filipino-Indian community hawak-kamay sa Diwali Festival

Nagsama-sama ang ilang Pinoy at Indian sa selebrasyon ng Diwali Mela 2023 sa Philippine International Convention Center kamakailan.

Ang Diwali festival na ito na dinaluhan ng Filipino Indian Commerce & Welfare Society Inc. ay isa sa pinaka-importanteng holiday sa India na ipinagdiriwang sa buong mundo.

Nagbigay aliw sa festival ang Indian artists na sina Inderjit Nikku, Kulwinder Kally, Gurlej Akhtar at Gurnam Bhullar.

Ayon kay Filipino Indian Commerce & Welfare Society Inc. president Manjinder “James” Kumar, layon nilang patatagin ang Filipino-Indian community sa Pilipinas sa tulong ng pagdaraos ng nabanggit na okasyon.

Sinabi naman ni Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran sa isang interview na ang festival na ito ay sumasalamin sa “victory of light” mula sa kadiliman.

(Natalia Antonio)