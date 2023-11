Blacklist papalag pa sa DOTA

Hindi pa rin susukuan ng Blacklist International ang larong DOTA 2.

Ayon sa TikTok video ni Tier One CEO Trike Gutierrez, balak pa rin nilang magsalang ng koponan para sa mga paparating na DOTA 2 tournament.

Ito’y kahit pa nabigo ang koponan na makatungtong sa The International, ang pinakamalaking torneo para sa naturang Esports title.

Paliwanag ni Gutierrez, nais niyang masubukan muli na sumabak sa DOTA 2 kahit pa sobrang bigat ng gastos para bumuo ng koponan dito.

“Oo, natalo kami nung unang taon pero para sa akin kasi, ‘yung talagang totoong pagkatalo is ‘yung ‘pag nag-quit ka na,” wika ni Trike.

“So dahil dun, pinipili ko munang lumaban at least for one more round,” aniya pa.

Balak ni Gutierrez na gawing all-Pinoy team ang bubuuing koponan.

