Bianca may hugot, problemado?

Nag-aalala ang ilan sa mga tagahanga ni Bianca Umali sa current condition dahil sa sunod-sunod na makahulugang posting nito sa Instagram.

Tatlong post na ang ibinahagi ni Bianca na isang white blank wall, na walang anumang title o image.

Hindi rin ito naglagay ng kahit na anong caption sa kanyang post, na lalong nagpaisip sa mga fan kung nasa depression status ba ang Kapuso sexy actress?

Kaya naman sa isa sa mga post nito ay panay ang tanong ng mga tagahanga sa kanyang kundisyon.

Ang iba ay idinaan sa joke na nagsasabing mabagal daw ang connection ng net o data ni Bianca kaya ganun lang ang na-post niya.

May isang humula na baka bahagi ito ng breast cancer awareness advocacy ni Bianca.

May isang nagsuspetsa naman na baka nasa gitna ng problema sa kanilang relasyon si Bianca at ang boyfriend na si Ruru Madrid, pero nag-like naman ang aktor sa isa sa tatlong post ng girlfriend.

Isang lalaki naman ang nag-alok ng kanyang panahon kung kailangan ni Bianca ng kausap.

Bago ang nasabing posts, nagbahagi ng bible verse si Bianca sa IG niya na nagsasabing, “God is Within Her, She will not fall. PS 4.5.”

Kung hindi man para mismo kay Bianca ang nasabing verse, maaaring para sa isa sa mga malalapit sa buhay niya patungkol ang mga kataga. (Rey Pumaloy)