Bagets timbog sa lechon na may palamang ‘tobats’

TIMBOG ang isang 17-anyos na binatilyo nang mabisto ang isiniksik umano niyang shabu sa lechon na pasalubong niya sa nakakulong na kaibigan sa Cebu City Jail (CCJ) noong Miyerkoles.

Sa ulat, araw nang dalaw nang magtungo ang suspek sa CCJ kaya pinayagan itong magdala ng pagkain para sa kaibigang nakakulong.

Gayunman, nabisto ang isiniksik nitong droga nang hiwain ng guwardiya ang lechon na nakalagay sa isang disposable na plastic container at aksidenteng tinamaan ng kutsilyo ang mga sachet ng droga na isinama sa

laman ng karne.

Nasa kustodiya na ito ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) kung saan ay mananatili muna ito sa Operation Second Chance sa Kalunasan, Cebu City na isang juvenile facility sa lungsod.

(Ronilo Dagos)