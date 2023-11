Armas ng mga preso ginawang art work

Inilagay sa studio at ginawan ng “art work” ang mahigit sa 6,000 piraso ng improvised weapon na nakumpiska mula sa mga Persons Deprived of Liberty (PDLs) sa mga isinagawang `grey hound ‘ operation.

Ayon kay Bureau of Corrections (BuCor) Director General Gregorio Pio Catapang Jr., kabilang sa mga kinumpiskang items ang bladed weapons, knives, homemade sharpen objects at iba pa.

Nalaman na dinala ito sa studio ni Pete Jimenez, isang visual artist at isa ring sculpture at ginawan ng art ang mga nakumpiskang improvised weapon.

“The said pieces of metal that symbolizes violence were turned into something beautiful and very significant today which convey the message ‘farms not arms’,” ayon kay Jimenez kung saan tinawag niya itong “art installation.”

Samantala, ang Rotary Club of Quiapo Plaza Miranda ay nakipag-partner sa BuCor para maisakatuparan ang social reform program para sa mga art-inclined PDLs na nasa National Bilibid Prisons (NBP).

May temang “Creating Hope in the New Bilibid Prison via Project Laya and Hope Creating Gallery,” ang naturang proyekto para makapagbigay ng oportunidad sa mga PDLs na may potensyal na ma-develop ang art skill para maging asset pa ng lipunan.

Ayon kay Rotary Club president Armand Galang, isa sa programa na inasistihan nila ay ang “Kulayan Artists of the NBP” na kinabibilangan ng mga PDLs na nagpakita ng kagustuhan na ireporma ang kanilang sarili at ipakita ang kanilang talento sa arts.

Kaugnay nito, ibinida ni Catapang na nais niyang maging world class facility ang NBP Hospital.

“Gusto ko maging world class ‘yang hospital na ‘yan” dagdag pa ni Catapang sa ginanap na awarding ng loyal uniformed at non-uniformed personnel na ginanap sa BuCor headquarters.

(Juliet de Loza-Cudia)