Ang pondo ng bayan ay dapat mapakinabangan ng taumbayan

Nito lamang ika-4 ng Nobyembre, natanggap na ng Senado ang House Bill No. 8980, o ang General Appropriations Bill, mula sa House of Representatives. Nakataya rito ang halos anim na trilyong piso—isang napakalaking halagang dapat nating pangalagaan at gamitin sa pinakaepektibong paraan. Ang bawat sentimo mula sa budget na ito ay sagrado, sapagkat ito ay bunga ng pagsisikap ng bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis.

Una sa lahat, nais kong bigyang-diin ang ating paninindigan na unahin ang mga mahihirap. Ang layunin natin ay hindi lamang sila mabigyan ng pansamantalang tulong, kundi ng pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Kasama rito ang pagpapalawak sa mga programang pangkalusugan, edukasyon, at pangkabuhayan na tutugon sa pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino.

Kailangan nating masiguro na ang bawat programa ng gobyerno ay ramdam hanggang sa baba. Hindi sapat na may mga programa tayo sa papel. Ang mahalaga ay ang aktuwal na pag-aabot ng serbisyo sa mga nangangailangan nito.

Ang lahat ng ito ay magiging posible lamang kung mayroon tayong mahigpit na pagsusuri at pagbabantay sa paggastos ng ating pondo. Transparency at accountability — ito ang magiging gabay natin upang masiguro na walang katiwalian at ang bawat piso ay mapupunta sa tamang paggagamitan nito.

Bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, hindi ko rin pababayaan ang kalagayan ng ating mga OFW. Sa panahon ng mga krisis sa iba’t ibang bahagi ng mundo, patuloy ang ating pagtataguyod para sa kanilang seguridad at kapakanan. Ang kanilang kaligtasan at ang proteksyon ng kanilang mga karapatan ay dapat bigyan ng prayoridad.

Dapat nating palakasin ang mga programa at serbisyo na makakatulong sa mabilis na pagresponde sa mga pangangailangan ng OFWs, maging ito man ay sa aspekto ng kanilang kalusugan, legal na suporta, repatriation hanggang reintegration, at lalo na sa harap ng mga pandaigdigang krisis na apektado sila tulad ng mga giyera na nangyayari sa Israel at Gaza.

Ang pagkakaroon ng Department of Migrant Workers ay isang pangarap lang noon na naisakatuparan na ngayon sa pamamagitan ng batas na ating isinulong bilang isa sa mga may akda at co-sponsor sa Senado. Ngayon na ang panahon upang maipakita at maiparamdam sa ating OFWs ang kahalagahan ng batas na ito na itinaguyod para sa kanilang kapakanan.

Bukod sa DMW at ang itinayong OFW Hospital na may Malasakit Center na rin na ating isinulong noon, patuloy tayo sa ating adhikain na bigyang importansya ang ating mga bagong bayaning OFWs. Nararapat lang na matugunan ang kanilang mga pangangailangan at mabigyan sila ng sapat na proteksyon.

Samantala, sa aking patuloy na pagseserbisyo bilang inyong senador, noong ika-7 ng Nobyembre ay nakilahok ako sa ika-36 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Department of Health-Metro Manila Center for Health Development (DOH-MMCHD) sa Century Park Hotel sa Manila, na dinaluhan din ni Health Secretary Ted Herbosa.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, nagbigay ako ng talumpati bilang kanilang keynote speaker upang ipakita ang aking suporta sa ating health programs at sa mga health workers. Pinasalamatan kong muli ang mga medical frontliners sa kanilang serbisyo at sakripisyo lalo na noong panahon ng pandemya.

Bilang bahagi rin ng aming paglilingkod, nag-abot din ang aking opisina ng tulong pinansyal sa 87 na residente ng Barangay Baliwasan sa Zamboanga City, at sa 63 na indibidwal na naapektuhan ng isang sunog sa Barangay Ilaya, Las Piñas City.

Hindi rin natin kinaligtaang tulungan ang 240 na maliliit na negosyante mula sa Puerto Princesa City, Palawan, at 136 naman sa Malolos City, Bulacan. Sila ay binigyan natin ng hiwalay na tulong, maliban pa sa mga livelihood kits na kanilang natanggap mula sa Department of Trade and Industry, sa ilalim ng programa na ating itinaguyod noon.

Sa pakikipagtulungan naman ng opisina ni Congresswoman Belle Zamora, nagkaloob din tayo ng tulong sa 153 manggagawa sa San Juan City; at kasama naman si Mayor Stephen Palmares ay nakapagbigay tayo ng tulong sa 180 manggagawa mula sa Passi City, Iloilo, maliban pa sa temporary employment opportunity na kanilang natanggap sa tulong ng Department of Labor and Employment.

Samantala, isinulong natin bilang isa sa may akda at co-sponsor ang Ligtas Pinoy Centers Bill o ang Mandatory Evacuation Centers Bill na pangunahing inisponsor ni Senator Jinggoy Estrada nitong Martes sa plenaryo. Bilang isa sa mga unang nag-file ng panukala ukol dito, binigyang diin ko ang importansya ng pagtaguyod ng safe, permanent, and dedicated evacuation centers sa bawat bayan, siyudad at probinsya.

Matagal ko na itong ipinaglalaban. Huwag na natin pahirapan pa lalo ang mga kababayan nating naghihirap na. Bigyan natin ito ng solusyon at maging mas handa tayo dahil hindi natin alam kailan darating ang panibagong sakuna. Kaya dapat sana, mayroon tayong nakahandang pemanenteng evacuation centers na malinis, ligtas, at komportable para sa evacuees. Dapat may sapat na emergency packs, tulad ng maayos na tulugan, tubig, gamot, at iba pang mga relief goods. Nakahanda na ito kahit wala pa yung sakuna.

Inuulit ko, hindi natin pwedeng ipagsawalang-bahala ang anumang piso na maaaring masayang pagdating sa ating 2024 budget. Responsibilidad natin sa taumbayan na masiguro na ang bawat halaga na kanilang pinaghirapan ay mapupunta sa mga programang tunay na magpapabuti ng kanilang kalagayan.

Tandaan natin na ang budget na ito ay hindi lang simpleng dokumento — ito ay representasyon ng ating mga prayoridad at pangako sa bawat Pilipinong umaasa sa mabuting pamamahala.

Kaya naman sa ating patuloy na paglilingkod, sama-sama nating isulong ang isang budget na makatarungan, makatao, at maka-Pilipino na makakabenepisyo sa lahat ng nangangailangan nang walang pili o pinapanigan. Isaalang-alang natin parati ang interes ng ating mga ordinaryong kababayan na walang ibang malalapitan at umaasa ng maayos at mapagmalasakit na serbisyo mula gobyerno.