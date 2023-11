Amparo handa sa salpukan kay Taduran

Nagsimula ng paghandaan ni reigning World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific mini-flyweight titlist Jake ‘El Bambino’ Amparo ang kanyang nalalapit na salpukan kontra kay dating International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro ‘Kid Pedro General’ Taduran Jr. para sa International Boxing Federation (IBF) strawweight title eliminator na maaaring ganapin sa Disyembre 28 bilang main card ng ‘Kumong Bol-Anon XIII’ sa Tagbilaran City, Bohol.

Nakalinyang makatapat ng magwawagi sa tapatan ng dalawang Filipino boxer si undefeated champion Japanese Ginjiro Shigeoka matapos ipag-utos ng IBF ang bakbakan para sa No.1 challenger mula sa pahayag ni IBF Championship Committee chairman Carlos Ortiz.

Nagawang agawin ng 24-anyos na southpaw na tubong Kumamoto, Japan ang korona laban sa dating kampeon na si Daniel ‘Cejitas’ Valladares ng Mexico sa pamamagitan ng fifth round technical knockout.

Mayroong three-fight winning streak ang Tagbilaran, Bohol boxer na si Amparo (14-4-1, 3KOs) na parehong nakuha ang Philippine Games and Amusement Board at WBO Asia-Pacific 105-pound belt laban kina Clyde Azarcon at Goki Kobayashi, ayon sa pagkakasunod.

“Nag-umpisa na tayong mag-workout at bumalik sa gym, para magpapawis na at paghandaan si Pedro,” pahayag ni Amparo sa panayam ng Abante Sports. “Basta ako pag-igihan ko na lang kase alam ko namang malakas yung makakalaban ko at champion yun dati, at gumagawa na kami ng game plan para sa kanya.”

Tatangkain naman ng 26-anyos na tubong Libon, Albay na si Taduran (15-4-1, 12KOs) na muling mapasakamay ang dating titulo matapos talunin ng dalawang beses ng kababayang si Rene Mark ‘Mighty Mouse’ Cuarto noong Pebrero 2021 at 2022, habang naagaw naman ito ni Valladares noong Hulyo 2022 sa bisa ng split decision, samantalang nabigo si Cuarto kay Shigeoka para sa interim title nito lamang Abril 16 sa Japan sa ninth-round knockout.

(Gerard Arce)